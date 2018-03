Mainz (ots) -







Mittwoch, 4. April 2018, 20.15 Uhr, 3sat



Kilian, Dominik und Céline leiden unter dem Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-Syndrom ADHS. Bereits 2011 wurden die drei Kinder, damals neun, zwölf und 14 Jahre alt, zum ersten Mal mit der Kamera in ihrem Alltag begleitet. Die Schweizer 3sat-Dokumentation "Leben mit ADHS" am Mittwoch, 4. April 2018, 20.15 Uhr, zeigt, wie sie sich entwickelt haben und wie sie heute mit ihrer Krankheit umgehen.



Céline ist mittlerweile 19 Jahre alt und steht vor ihrer Lehrabschlussprüfung. Nach einer schwierigen Schulzeit hat sie sich für eine Ausbildung zur Polymechanikerin entschieden. Es kommt ihr entgegen, dass sie bei der Arbeit stehen und mit den Händen arbeiten kann. Dank guter Betreuung zu Hause und mit Unterstützung durch Ritalin, das ihre Mutter nur sehr widerwillig eingesetzt hat, hat sie ihr Leben gut im Griff und will nun sogar die Berufsmittelschule in Angriff nehmen. Dominik ist mittlerweile 17 und hat eine Lehre als Landschaftsgärtner begonnen. Für den scheuen, introvertierten Teenager ist es wichtig, dass er sich bewegen kann. In der Schule hapert es noch, und wenn seine Leistungen nicht besser werden, muss er seine Lehre um ein Jahr verlängern. Der 15-jährige Kilian hat in einer Privatschule mit der Oberstufe begonnen, aber bei ihm läuft es trotz Ritalin nicht glatt. Er hat bereits drei Mal die Schule gewechselt. Schon zwei Monate nach dem Oberstufen-Schulstart flog er erneut von der Schule, weil er sich mit einem Mitschüler geprügelt hatte. Die schlechte Impulskontrolle ist Kilians größtes Problem.



Mittlerweile gilt als gesichert, dass ADHS genetische Ursachen hat. Man müsse lernen, damit möglichst gut umzugehen, sagt Psychiater und ADHS-Spezialist Heiner Lachenmeier. Dass das sogar sehr gut gelingen kann, zeigen die Lebensgeschichten von Schauspieler und Theaterdirektor Daniel Rohr und Beatboxer Miguel Camero. Die beiden haben es trotz schwieriger Schulzeit geschafft, ihren Weg zu gehen und erfolgreich zu sein.



