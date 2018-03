Die Furcht der US-Anleger vor einer schärferen Regulierung nach dem Facebook-Datenskandal ist nach Europa übergeschwappt. Anleger zogen die Reißleine. Der Dax und sein europäisches Pendant gaben nach.

Nicht nur an den US-Börsen hat der Facebook-Datenskandal Folgen: Kursverluste im Technologiesektor setzten am Mittwoch Dax und EuroStoxx unter Druck. Der deutsche Leitindex verlor am Vormittag 1,6 Prozent auf 11.784 Punkte, sein europäisches Pendant fiel um 1,4 Prozent auf 3270 Zähler.

"Da die Tech-Aktien einen großen Beitrag zur Aktien-Rally der vergangenen Jahre leisteten, hat eine Korrektur in diesem Sektor einen spürbaren Effekt auf die Märkte insgesamt", sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Handelshaus AxiTrader. Die Talfahrt der Facebook-Aktie hatte am Dienstag in New York mit einem Verlust von weiteren fünf Prozent angehalten. Nach wachsendem Druck ist Konzernchef Mark Zuckerberg offenbar zu einer Aussage vor dem US-Kongress bereit.

Anleger zogen die Reißleine: der europäische Technologie-Index verlor insgesamt 2,8 Prozent. Infineon ...

