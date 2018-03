Frankfurt am Main - Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Entscheidung der USA begrüßt, die Europäische Union zunächst von den jüngst in Kraft getretenen Zöllen auf Stahl und Aluminium auszunehmen, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Dies reduziere das Risiko einer Eskalation des derzeitigen Handelskonflikts, sagte Weidmann bei einer Rede in Wien.

