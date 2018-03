Der thüringische Wirtschaftsminister zeigte sich enttäuscht über die neuerliche Insolvenzanmeldung von Solarworld. Tiefensee will aber weiter um den heimischen Photovoltaik-Produktionsstandort kämpfen und sieht auch die Bundesregierung in der Pflicht.Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) zeigte sich in einem ersten Statement enttäuscht über die erneute Insolvenz von Solarworld. "Die Hoffnungen schwinden, dass die Herstellung von Solarzellen und -modulen in Deutschland überhaupt noch wirtschaftlich betrieben werden kann", sagte er. Allerdings wolle die Landesregierung um den Produktionsstandort ...

