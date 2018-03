Hamburg (ots) - NDR 2 setzt seinen Erfolgskurs fort: Laut jüngster Media-Analyse legt das Programm beim Marktanteil im ganzen Norden zum vierten Mal in Folge zu (Montag bis Sonntag) und kommt jetzt auf 16,8 Prozent (zuletzt 16,4 Prozent). Bei der für die Werbewirtschaft relevanten Zahl der Hörer pro Durchschnittsstunde Montag bis Freitag erreicht NDR 2 jetzt 818.000 Hörer (zuletzt 802.000). Jeden Tag schalten 2,7 Millionen Menschen NDR 2 ein.



Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "Mit seinem Mix aus Hits und Information trifft NDR 2 das Lebensgefühl vieler Norddeutscher und macht es weiterhin zum mit Abstand meistgehörten Programm im Norden. Danke an die Hörerinnen und Hörer und an das gesamte Team."



Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2018 I für Norddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audio



