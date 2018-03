Hamburg (ots) - NDR 1 Radio MV bleibt Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern. Das Programm kommt auf einen Marktanteil von 26,9 Prozent (Montag bis Sonntag; vorige Media-Analyse 29,3 Prozent). Mit einem Vorsprung von 2,9 Prozentpunkten liegt NDR 1 Radio MV weiter vor dem zweitplatzierten Konkurrenten Ostseewelle (24,0 Prozent). NDR 1 Radio MV erzielt zugleich mit 34,2 Prozent die beste Tagesreichweite seit 2011. Das ergab die jüngste Media-Analyse.



Dr. Arno Beyer, Stellvertretender NDR Intendant: "Die gelungene Mischung aus Musik und Information macht NDR 1 Radio MV erneut zum beliebtesten Radiosender in Mecklenburg-Vorpommern. Ich gratuliere dem gesamten Team zu diesem schönen Erfolg!"



Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2018 I für Norddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audio



