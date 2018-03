Zürich - Dell EMC hat seine Virtual Edge Platform (VEP) angekündigt, die erste Lösungsfamilie für softwaredefinierte Wide Area Networks (SD-WAN) auf Grundlage des neuen Prozessors Intel Xeon D-2100. Damit können Organisationen ihr Network Edge über universelle Teilnehmer-Endgeräte (universal Customer Premise Equipment, uCPE) mit der Cloud verbinden. Die neuen, virtualisierten Lösungen verbessern oder ersetzen teure Zugangshardware, die ausschliesslich fest definierte Funktionen bietet.

Viele Service Provider und Unternehmen modernisieren ihre Infrastruktur, um Kosten zu senken, Komplexität zu reduzieren und die Skalierbarkeit zu erhöhen - und zwar nicht nur im Rechenzentrum, sondern auch am Network Edge, beispielsweise in Niederlassungen. Softwaredefinierte Architekturen, Open Networking und Virtualisierung helfen dabei, den Netzwerkzugriff zu verbessern, so dass Organisationen ihre Transformationsziele schneller erreichen und neue Marktchancen schneller, flexibler und effizienter nutzen können.

Die Virtual Edge Platform von Dell EMC ermöglicht einen Netzwerkzugang der nächsten Generation durch den Einsatz der SD-WAN-Technologie. Unternehmen und Service Provider können mit der Plattform ihren WAN-Betrieb sowie dessen Wirtschaftlichkeit optimieren und auf diese Weise ihr Wachstum vorantreiben, sich stärker vom Wettbewerb differenzieren und die Nutzererfahrung verbessern.

Dell EMC VEP4600 - bringt Open Networking ins ganze Unternehmen

Die Dell EMC VEP4600 ist eine offene Plattform mit hochentwickelter Intelligenz für Netzwerk-Virtualisierung und einer softwaredefinierten, Intel-basierten Architektur. Sie unterstützt mehrere virtuelle Netzwerkfunktionen (Virtual Network Functions - VNF) gleichzeitig. Zahlreiche proprietäre physikalische Endgeräte können so in einem einzigen universellen Teilnehmer-Endgerät konsolidiert werden, wobei das für das Hosting zahlreicher Devices benötigte hohe Leistungsniveau beibehalten wird. Das modulare Design bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten, so dass die Plattform nach Bedarf ...

