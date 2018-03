Redwood Shores / München - Die Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud, der erste Service auf Basis der revolutionären neuen autonomen Datenbank von Oracle, ist weltweit verfügbar. Das kündigte Larry Ellison, Oracle Executive Chairman und CTO, heute anlässlich eines Unternehmens-Events an. Die Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud ist der weltweit erste Datenbank-Service aus der Cloud, der sich selbst steuert, absichert und auch mögliche Schäden selbsttätig behebt. Auf Basis von Machine Learning stellt sie branchenführende Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit bereit - komplett ohne menschliche Eingriffe und zur Hälfte der Kosten von Amazon Web Services.

"Diese Technologie ändert alles", kommentierte Ellison. "Die autonome Datenbank von Oracle basiert auf einer Technologie, die so revolutionär ist wie das Internet. Sie patcht sich selbst, und auch Tuning und Updates laufen völlig automatisch. Amazon's Datenbank kostet mehr, und leistet weniger."

Die Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud bietet die umfangreichen Analysemöglichkeiten, hohen Sicherheitsstandards und die Verfügbarkeit der Oracle Datenbank, erspart den Anwendern jedoch komplexe Arbeiten wie Konfiguration, Tunings und Administration - auch bei sich ändernden Data Warehouse Workloads und Datenvolumina. Die autonome Datenbank stellt ein komplett neues Angebot auf dem Markt dar, das vom Kunden keinerlei operative Eingriffe mehr erfordert, und dadurch konkurrenzlos einfaches, schnelles und flexibles Data Warehousing ermöglicht:

Einfach: Der Data Warehouse Service wird in nur einem Schritt (one-step) initialisiert - in wenigen Sekunden ist ein sicheres Data Warehouse mit automatischen Backups, Verschlüsselung und einer hochverfügbaren Architektur einsatzbereit. Die volle Kompatibilität mit bestehenden On-Premise Datenbanken ermöglicht eine sehr einfache und schnelle Migration in die Cloud. Schnell: Die überragende Leistung des Data Warehouse Service macht jedes weitere Tuning überflüssig. Die Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud ist so schnell, dass Oracle garantiert, jede Workload zum halben Preis von Amazon Web Services bearbeiten zu können. [1] Elastisch: Unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherleistung im laufenden Betrieb. Kunden können Ressourcen jederzeit flexibel hinzubuchen oder reduzieren. Nach dem Pay-per-Use-Modell werden nur diejenigen Kapazitäten bezahlt, die auch wirklich benötigt werden, was die Kosten deutlich senkt.

Die weltweit populärste Data Warehouse Datenbank ist nun auch die weltweit am einfachsten nutzbare und sicherste. Die Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud wurde auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung und Technologieführerschaft entwickelt, und ist die erste von zahlreichen Services der Oracle Autonomous Database Cloud: In Entwicklung befinden sich derzeit unter anderem die Oracle Autonomous Database für die Transaktionsverarbeitung (OLTP), ausserdem die Oracle Autonomous NoSQL Database für schnelles Lesen- und Schreiben in grossen Datenmengen (eine zentrale Anforderung für das Internet der Dinge), sowie die Oracle Autonomous Graph Database für Netzwerkanalysen. ...

