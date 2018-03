Thema heute:

Reisetipp: Neue Spanien-Rundreisen im Schnellzug und auf dem Silberweg



Foto: OLIMAR Reisen

Seinen Urlaub kann man zwar gemütlich am Strand liegend verbringen, aber immer mehr Menschen wollen im Urlaub auch Kultur erleben. Mit der Bahn durch Andalusien fahren oder den Silberweg der Römer entdecken: Zwei neue Spanien-Rundreisen von OLIMAR führen zum kulturellen Erbe des Landes - und das auf ganz besondere Art und Weise.

Individuell unterwegs auf dem römischen Silberweg "Ruta de la Plata"

Beginnen wir mit dem sogenannten "Silberweg". Er führt von Sevilla über die weiten Landschaften der Extremadura und Kastilien nach Santiago de Compostela in Galicien. Die Römer errichteten ihn als eine der bedeutendsten Handelsstraßen zwischen dem Norden und dem Süden Spaniens. Noch heute führt die Strecke zu den interessantesten und geschichtlich bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Extremadura. Die Tour beginnt in Sevilla, führt zu den Weltkulturerbe-Städten Mérida, Cáceres und Salamanca, und biegt danach Richtung Osten nach Madrid ab. Übernachtet wird während der Woche in historischen Häusern, die zu Boutique-Hotels der spanischen Hospes-Kette umgewandelt wurden, wie etwa einem ehemaligen Kloster nahe der Kathedrale in Salamanca. Vorgebucht sind auch einige kulinarische und kulturelle Erlebnisse:

In Sevilla und Cáceres führt ein ortskundiger Guide zu den schönsten Plätzen und Ecken der Stadt. Am Abend kehren die Gäste in einem Tablao ein und erleben die faszinierende Kunst des Flamencos oder genießen ein köstliches Menü mit typischen Spezialitäten der Region. Für die Reise steht ein Mietwagen bereit, der beim Hinflug in Sevilla übernommen und in Madrid beim Abflug wieder abgegeben wird.

Mit dem Schnellzug AVE zu den Kulturmetropolen Andalusiens

Ganz ohne Mietwagen und Reisebus kommt die neue Andalusien-Rundreise mit Spaniens Bahnen aus. "AVE - Alta Velocidad Española": Das ist die Abkürzung für die spanischen Hochgeschwindigkeitszüge. Das Land hat das beste Streckennetz Europas, in Andalusien sind die faszinierenden Städte Málaga, Córdoba und Sevilla angeschlossen. Die Züge sind modern, gepflegt und pünktlich. Die neue, einwöchige OLIMAR-Tour beginnt in Málaga und führt nach Córdoba und Sevilla - mit vorgebuchten Bahn-Tickets inklusive Sitzplatzreservierung. Übernachtet wird in guten Vier-Sterne-Hotels nahe des Bahnhofs oder mitten im Zentrum, so dass man nicht nur stressbefreit losfahren, sondern auch Kultur und Lebensart in den bedeutendsten Städten Andalusiens hautnah erleben kann.

