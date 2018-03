Kataloniens Ex-Präsident hat auch nach der Verhaftung viele Unterstützer im katalanischen Parlament. Sie haben Resolutionen zu seiner Verteidigung verabschiedet.

Die Separatisten in Katalonien lassen auch nach der Festnahme von Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont in ihrer Unterstützung für den 55-Jährigen nicht locker. Die drei für die Unabhängigkeit der spanischen Region eintretenden Parteien verabschiedeten am Mittwoch im Parlament von Barcelona zwei Resolutionen, in denen die "politischen Rechte" Puigdemonts verteidigt werden - darunter auch die Möglichkeit, ihn erneut zum Regionalchef ...

