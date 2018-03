DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA findet am Rentenmarkt wegen Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: Wegen Karfreitag findet in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien kein Börsenhandel statt.

AKTIENMÄRKTE (13.27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.622,00 +0,24% -3,29% Euro-Stoxx-50 3.304,19 -0,38% -5,70% Stoxx-50 2.926,70 -0,24% -7,90% DAX 11.909,08 -0,52% -7,81% FTSE 6.999,07 -0,02% -9,96% CAC 5.082,33 -0,65% -4,33% Nikkei-225 21.031,31 -1,34% -7,62% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,35% -3

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,82 65,25 -0,7% -0,43 +7,6% Brent/ICE 69,90 70,11 -0,3% -0,21 +6,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,05 1.345,01 -0,6% -7,96 +2,6% Silber (Spot) 16,47 16,53 -0,4% -0,06 -2,8% Platin (Spot) 940,20 943,75 -0,4% -3,55 +1,2% Kupfer-Future 2,99 3,00 -0,2% -0,01 -9,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Furcht vor Regulierungen im Technologiesektor bremst auch am Mittwoch die Stimmung an der Wall Street. Nach dem Vortagesausverkauf unter US-Technologiewerten vollziehen die Märkte nun global diese Entwicklung nach. Technologietitel stellten lange Zeit die Lieblinge unter Investoren und hatten maßgeblichen Anteil am Börsenaufschwung im vergangenen Jahr. Doch nach dem jüngsten Datenmissbrauch bei Facebook stelle eine schärfere Regulierung im Umgang mit Nutzerdaten eine echte Bedrohung für so manches Geschäftsmodell der Branche dar, heißt es. Zudem dürften regulatorische Auflagen ein kostspieliges "Vergnügen" für die Unternehmen werden. Analysten verweisen in diesem Zusammenhang auf die aufgeblähten Bewertungen der Branchenvertreter. Die Vermögensverwaltung von JPM hat ihre signifikante Übergewichtung im Technologiesektor aus den vergangenen 18 Monaten reduziert und rät zu Umschichtungen in Finanzwerte.

Zu den negativen Schlagzeilen im Technologiesektor gesellen sich nun auch Ermittlungen bei Tesla. Nach einem folgenschweren Unfall mit einem Elektroautomobil des Herstellers in Kalifornien ermitteln nun die Behörden. Als wäre das nicht schon genug, hat die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Elektroautobauers gesenkt und vor Liquiditätsengpässen gewarnt. Vorbörslich verliert der Wert 1,8 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Einbruch der US-Technologiewerte am Vorabend sorgt auch hierzulande für einen erneuten Absturz. In ganz Europa wird die Erholung vom Vortag wieder zunichte gemacht. Dazu kommen auch aus vielen anderen Branchen schlechte Nachrichten: So leiden Bankentitel unter einer rapiden Verflachung der Zinskurve und Rohstoffwerte unter Wachstumssorgen. Dazu lädt der nahende Quartalsultimo zu Gewinnmitnahmen ein und verhindert umgekehrt neue Käufe durch Fonds. Der Stoxx-600-Subindex der Technologiewerte verliert 2,3 Prozent. Einzelaktien trifft es noch härter: Der Titel des Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor bricht ohne eigene Nachrichten fast 13 Prozent ein und die österreichische AMS um 9 Prozent. STMicro und ASML verlieren bis zu 5 Prozent, im DAX fallen Infineon 3,5 Prozent. Auslöser des Kurssturzes in den USA waren Sorgen, nach dem Datenskandal bei Facebook könne das Wachstum der Branche durch mehr Regulierung begrenzt werden. Finanzwerte leiden zudem unter der immer stärkeren Abflachung der Zinskurve. So ist in den USA die Differenz zwischen 2-jährigen und 10-jährigen US-Staatsanleihen mit 50 Basispunkten so eng wie seit Ausbruch der Finanzkrise nicht mehr. Der Sektor verliert in Europa 1,1 Prozent. Dazu drücken Wachstumssorgen nach der jüngsten Abschwächung der PMI die Konjunkturwerte. Der Sektor-Index der Rohstoffwerte verliert 2,3 Prozent. Shire schnellen dagegen um fast 20 Prozent nach oben. Takeda erwägt eine Übernahme.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.31 Uhr Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2398 -0,06% 1,2395 1,2399 +3,2% EUR/JPY 131,37 +0,50% 131,00 131,11 -2,9% EUR/CHF 1,1797 +0,49% 1,1757 1,1759 +0,7% EUR/GBP 0,8758 -0,01% 0,8738 1,1407 -1,5% USD/JPY 105,96 +0,55% 105,68 105,74 -5,9% GBP/USD 1,4156 -0,05% 1,4186 1,4143 +4,8% Bitcoin BTC/USD 8.102,66 +0,8% 7.923,33 8.128,61 -40,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Verkauft wurden im Sog der sehr schwachen US-Branchenvertreter vor allem Technologiewerte. Zum einen hat der Datenschutzskandal um Facebook die Stimmung bezüglich des Sektors eingetrübt. Zum anderen wachsen die Zweifel an den Wachstums- und Ertragsaussichten der Branche, nachdem Nvidia die Tests mit autonomen Fahrzeugen ausgesetzt hat. Das Unternehmen reagierte damit auf einen Unfall. An der Tokioter Börse erholte sich der Nikkei im Tagesverlauf etwas. Die Börse in Sydney hielt sich besser als viele andere Märkte der Region, allerdings spielen an der rohstofflastigen australischen Börse Technologiewerte nur eine untergeordnete Rolle. Sichere Häfen verzeichneten trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten relativ wenig Zulauf. Das dürfte daran gelegen haben, dass aus der Politik Entspannungssignale kamen. Zum einen streben die USA und China im Zollstreit eine Lösung an, zum anderen scheint in den Atomstreit mit Nordkorea Bewegung zu kommen. Unter den Einzelwerten im Technologiesektor verbilligten sich Softbank um 4 Prozent. Das Unternehmen plant ein gemeinsames Solarstromprojekt mit Saudi-Arabien. Die Kosten dafür sollen sich zunächst auf 5 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs bei Technologiewerten verlor das HSI-Schwergewicht Tencent in Hongkong 4,2 Prozent. Die Aktien der Apple-Zulieferer AAC Technologies und Sunny Optical ermäßigten sich um 6 und 7,5 Prozent. In Tokio ging es für Panasonic um 5,1 Prozent nach unten. Die Aktien des Chipherstellers Tokyo Electron verzeichneten ein Minus von 4,4 Prozent. An der Börse in Seoul gaben Samsung Electronics um 2,6 Prozent nach. Auch auf Taiwan wurden Chip-Aktien verkauft. In Hongkong brachen die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeug-Herstellers BYD um 7,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte.

CREDIT

Die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Während die Risikoaversion der Investoren die Aktienmärkte in den Keller schickt, halten sich die Credits weiterhin stabil. Allenfalls bei den Sub Financials ist einen leichte Zurückhaltung zu beobachten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BMW in den USA wegen Verdachts auf Abgasbetrug verklagt

BMW sieht sich wegen des Verdachts auf Betrug bei Abgaswerten nun auch in den USA mit juristischen Scherereien konfrontiert. Eine Anwaltskanzlei reichte am Dienstag im Namen von Verbrauchern Klage gegen den Münchner Autobauer ein. Die auf Sammelklagen spezialisierte Kanzlei Hagens Berman wirft BMW vor, bei zehntausenden Dieselfahrzeugen der Modelle X5 und 335d überhöhte Abgaswerte durch die Installation einer speziellen Software kaschiert zu haben.

TUI kauft Sparte von Hotelbeds für 110 Mio Euro zurück

Der Touristikkonzern Tui kauft die Sparte Destination Management von der spanischen Hotelbeds Group für 110 Millionen Euro und damit einen Teil jenes Unternehmens zurück, das es 2016 veräußert hatte. Mit der Übernahme entsteht unter dem Dach der TUI Group nach Unternehmensangaben der weltweit führende Anbieter für Dienstleistungen am Urlaubsort. TUI erweitert durch den Zukauf die globale Präsenz und das Angebotsportfolio ihrer spanischen Tochter TUI Destination Services.

Evotec nach gutem Jahr 2017 sehr zuversichtlich für 2018

Das Biotechnologieunternehmen Evotec ist 2017 vor allem dank einer sehr guten Entwicklung des Basisgeschäfts, höherer Meilensteinzahlungen und Umsatzbeiträgen seiner Zukäufe gewachsen. 2018 soll es weiter bergauf gehen, allerdings nicht mehr ganz so stürmisch wie im abgelaufenen Jahr. Dabei soll mehr Geld in Forschung und Entwicklung fließen.

HHLA erhöht Dividende und will EBIT deutlich steigern

Die Hamburger Hafen und Logistik AG hat im abgelaufenen Jahr den Gewinn unterm Strich überproportional zum Umsatz gesteigert und die operativen Gewinnmargen stabil gehalten. Die Aktionäre sollen eine um 14 Prozent höhere Dividende erhalten. Im aktuellen Geschäftsjahr soll der operative Gewinn (EBIT) "deutlich" ansteigen, getrieben durch eine deutliche EBIT-Verbesserung im Bereich Hafenlogistik. Der Umsatz soll auf Vorjahreshöhe liegen.

Hochtief-Tochter erhält Aufträge über 670 Mio AUD

Der australische Bergbaudienstleister Thiess hat in Indonesien drei Aufträge erhalten. Die indirekt zu Hochtief gehörende Gesellschaft bezifferte das Ordervolumen für Dienstleistungen in diversen Kohleminen auf insgesamt 670 Millionen australische Dollar, gut 414 Millionen Euro. Thiess werde über einen Zeitraum von zweieinhalb bis drei Jahren Dienstleistungen für die Kohleminen Wahana, Satui und Senakin in der indonesischen Provinz Kalimantan erbringen, wie die Hochtief-Tochter Cimic mitteilte, zu der Thiess gehört.

Scout24 stellt 2018 steigende Marge in Aussicht

Scout24 will auch im laufenden Jahr das operative Ergebnis überproportional zum Umsatz steigern. Die EBITDA-Marge soll deswegen auf 54 bis 55,5 Prozent steigen nach 52,7 Prozent vergangenes Jahr. 2016 hatte der Betreiber von Online-Marktplätzen noch eine operative Rendite von 50,8 Prozent erzielt. Dank des auch unter dem Strich höheren Gewinns 2017 will das im SDAX notierte Unternehmen die Dividende erhöhen.

SLM Solutions schaut nach Verlustjahr zuversichtlich auf 2018

Der 3D-Druckerproduzent SLM Solutions schaut nach dem "sehr herausfordernden Geschäftsjahr 2017" zuversichtlich in die Zukunft und begründet dies mit der positiven Entwicklung im zweiten Halbjahr 2017 sowie hohen Auftragseingängen. Der Umsatz soll 2018 rund 125 Millionen Euro erreichen. Die EBITDA-Marge würde dann im zweistelligen Bereich liegen, hieß es von der im TecDAX notierten Gesellschaft bei der Vorlage des Jahresergebnisses.

Aegean bestellt bei Airbus 30 A320neo-Flugzeuge

Airbus und die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines haben eine Absichtserklärung für die Lieferung von 30 Flugzeugen der A320neo-Familie unterzeichnet.

Danone verkauft Anteile an Yakult für 1,3 Milliarden Euro

Der französische Nahrungsmittel- und Getränkekonzern Danone hat seine Beteiligung an dem japanischen Milchgetränkehersteller Yakult verringert und damit rund 1,3 Milliarden Euro erlöst.

Der Anteil wurde wie Mitte Februar angekündigt auf 6,6 von 21,29 Prozent abgebaut. Der Preis entspreche einer Bewertung mit dem 39-fachen des Nettogewinns von Yakult 2017.

US-Ermittler untersuchen tödlichen Unfall mit Tesla-Auto in Kalifornien

Nach einem tödlichen Unfall mit einem Elektroauto von Tesla in Kalifornien haben die US-Behörden Ermittlungen aufgenommen. Zwei Ermittler hätten mit der Arbeit begonnen, teilte die nationale Behörde für Verkehrssicherheit mit. Derzeit sei unklar, ob zum Zeitpunkt des Unfalls der Autopilot aktiviert gewesen sei, erklärte die Behörde im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.