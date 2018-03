Bonn - Nach einem sprunghaften Anstieg zu Jahresbeginn legten die Kapitalmarktrenditen im Euroraum in den darauf folgenden Wochen den Rückwärtsgang ein, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen würden aktuell rund 25 Bp unterhalb des Anfang Februar erreichten Jahreshochs rentieren. In den USA habe die 10-Jahresrendite von Staatsanleihen dagegen nur moderat nachgegeben, sodass sich der Treasury-Bund-Spread kräftig ausgeweitet habe. Für die divergierende Marktentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks sei vor allem die unterschiedliche Ausrichtung der Geldpolitik verantwortlich gewesen. Während sich in den USA zuletzt ein etwas schnellerer Zinserhöhungspfad abgezeichnet habe, setze die EZB ihren ultraexpansiven Kurs trotz anhaltend starker Konjunkturdaten erst einmal fort. Hinzugekommen seien moderate Inflationsdaten für den Euroraum, die gegen einen schnellen Kurswechsel in der Geldpolitik sprechen würden.

