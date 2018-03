Derzeit steht und fällt alles mit den Details zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Jetzt hat Trump auch die US-Tech-Werte in den Keller geschickt mit dem geplanten Verbot für chinesische Investoren. Selbst Trumps Lieblings-Medium, Twitter, verliert zwölf Prozent an nur einem Tag. Welche Auswirkungen das auch auf die restlichen Märkte hat und weshalb Sie mit einem Einstieg noch abwarten sollten, erfahren Sie ihn dieser Sendung. Moderatorin Johanna Claar spricht mit Marktexperte Christoph Zwermann, Zwermann Financial, über die düsteren Vorzeichen bei Dax, Dow Jones, S&P500, Shangahi Composite und Nasdaq.