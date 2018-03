Lieber Leser,

Aphria hat im Vergleich zur Konkurrenz den Fall zum Jahreswechsel noch nicht gut abfangen können. Der Kurs verliert aktuell weiter an Wert und ein richtiger Trendwechsel gelingt dem kanadischen Unternehmen nicht.

Am kanadischen Cannabis-Markt haben die Aktien zum Start in das Jahr 2018 eine schwache Phase eingeläutet. So erging es auch Aphria. Noch Anfang des Jahres stand die Aktie bei knapp 16 €. Daraufhin fiel die Aktie bis auf 8 € Ende Februar zurück. Zum Start ... (Björn Pahlke)

