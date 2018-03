Solarworld ist (mal wieder) pleite: Bei dem Bonner Solarunternehmen übernimmt der Insolvenzverwalter Christoph Niering das Kommando. Die Rettungsaussichten sind überschaubar.

Frank Asbeck war bester Dinge, wie so oft. "Es ist ein gutes Gefühl, dass Solarworld weiterexistiert", tönte der Chef und Gründer des Solarunternehmens Ende November 2017 in einem Interview. "Ich freue mich, dessen Geschäftsführer zu sein". Asbeck schien wieder auf der Sonnenseite zu stehen, die Pleite seines Solarkonzerns nur ein paar Monate zuvor schien fast vergessen. Schließlich hatte Asbeck gemeinsam mit Partnern aus Katar die lukrativsten Unternehmensteile aus der Insolvenzmasse gekauft, um mit der neuen, schuldenfreien Solarworld Industries neu durchzustarten.

Allein, aus dem Comeback des Sonnenkönigs wird nichts. Nur vier Monate nach Asbecks Antrittsinterview steht sein Unternehmen wieder vor dem Aus. Asbeck hat am Dienstag beim Amtsgericht Bonn einen Insolvenzantrag gestellt. Statt des umstrittenen Sonnenkönigs führt nun der Kölner Jurist Christoph Niering als vorläufiger Insolvenzverwalter das Kommando. Bei einer Betriebsversammlung in Bonn stellte sich der Sanierungsexperte am Mittwochmorgen den Beschäftigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...