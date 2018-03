Ein Foto von Horst Seehofers rein männlichem Team im Bundesinnenministerium ist nach Kritik gelöscht worden. Das BMI schiebt aber andere Gründe vor.

Horst Seehofer hat entschieden, wer die Posten der Staatssekretäre in seinem Ministerium besetzt. "Führungsmannschaft des BMI komplett", verkündete das Bundesinnenministerium in seiner Presserklärung am Freitag - und löste damit einen heftigen Shitstorm aus. Denn Seehofers Führungsmannschaft ist komplett männlich.

Neun Männer sind auf dem zur Pressemeldung gehörenden Bild nebeneinander mit Schlips und Krawatte aufgereiht. Das stieß bei Twitter-Nutzern auf große Kritik.

"Nicht meine Heimat!", twitterte Grünen-Politikerin Hannah Neumann aus Berlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...