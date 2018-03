...was aber zunächst nicht reicht. Wir waren bereits vor rd. einem Jahr nach einem Treffen mit Herrn Fuchs ab 22 € dabei und hatten den Titel damals empfohlen. Dem folgte eine 100-%-Rally. Die Auftragslage in der Orbitaltechnik ist exzellent und 2018 hält das zweistellige Wachstum im Umsatz an. Was uns etwas stört, ist, dass die Marge sinkt. Das kostete letzte Woche einige Prozente im Kurs. Nach über 100 % Plus seit April 2017 bis Januar 2018 läuft nun die Konsolidierung. Um 31 € wäre die Bewertungsrelation wieder attraktiv. Wir bemühen uns nach den Osterferien um eine Interview mit dem CEO.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 13 vom 28.3.2018.



