Zürich (ots) - Nach einer längeren Durststrecke gibt es Anzeichen

für eine gewisse Aufhellung der konjunkturellen Lage ebenfalls im

Gastgewerbe. Doch die letzten Jahre haben die Branche viel Substanz

gekostet, und so stehen die Restauration und die Hotellerie auch 2018

vor wichtigen Herausforderungen. Gerne beleuchten wir die Situation

der Branche im aktuellen Umfeld und laden herzlich ein zur



Jahresmedienkonferenz



am Mittwoch, 25. April, 10.30 Uhr, Hotel Schweizerhof in Bern (ab

10.00 Uhr Willkommens-Kaffee)



Casimir Platzer, Präsident GastroSuisse, analysiert die Lage des

Gastgewerbes im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Kontext und benennt Handlungsbedarf und Perspektiven.



Daniel Borner, Direktor GastroSuisse, zeigt anhand von

Befragungsergebnissen die Chancen auf, die sich aus der regionalen

Zusammenarbeit zwischen Gastro-Unternehmern und Produzenten ergeben.



Gilles Meystre, Vorstandsmitglied GastroSuisse und Präsident

GastroVaud, präsentiert die neuen Zahlen des Ausserhaus-Konsums und

stellt den Branchenspiegel 2018 vor.



Anmeldung bitte bis Donnerstag, 19. April, an:

communication@gastrosuisse.ch



Kontakt:

GastroSuisse, Marketing und Kommunikation, Tel. 044 377 53 53,

communication@gastrosuisse.ch