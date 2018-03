Die Nachfrage nach dem Euro bleibt in der 1. Wochenhälfte gedämpft und so findet der Handel des Paares bei 1,2400/1,2380 statt, wo ein leichter Tagesverlust zu verbuchen ist. EUR/USD wartet auf das US BIP Das Paar baute seine Abwärtsbewegung aus, nach dem es gestern am Mehrwochenhoch im Bereich von 1,2480 scheiterte und ausgehend von diesem Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...