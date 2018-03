Der Verlegenheitskandidat Tschentscher ist der neue Bürgermeister der Hansestadt. Er folgt auf den jetzigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz.

Der bisherige Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) ist neuer Hamburger Bürgermeister. Die Bürgerschaft wählte den 52-Jährigen am Mittwoch erwartungsgemäß zum Nachfolger von Ex-Bürgermeister Olaf Scholz. Seine Nominierung war eine Überraschung. Wohl auch, weil die Favoriten abgesagt hatten.

Tschentscher hat etwas vorzuweisen: Einerseits präsentierte er Haushaltsüberschüsse, andererseits demonstrierte er Sparsamkeit. Jetzt muss er an Profil gewinnen: Über sein Fachgebiet hinaus trat er kaum in Erscheinung - was die FDP-Rathausopposition gleich zu dem Seitenhieb nutzte, Tschentscher habe sich nicht durch Entscheidungsfreude ...

