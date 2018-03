Wien - Indexnahe Investments liegen im Trend, so die Experten von "FONDS professionell".Ende Januar seien weltweit erstmals mehr als fünf Billionen US-Dollar in börsengehandelten Fonds (ETFs) und Rohstoffpapieren (Exchange-Traded Products, ETPs) investiert gewesen, wie ein Bericht des Analysehauses ETFGI zeige. Über die vergangenen zehn Jahr gerechnet habe das Volumen dieser Vehikel im Schnitt um 18,9 Prozent per annum zugenommen. Die Zahl der ETFs und ETPs sei unterdessen auf 7.269 gestiegen - auch das ein neuer Rekord.

