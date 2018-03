Unterföhring (ots) - Der beliebte SAT.1-Moderator Martin Haas ist überraschend im Alter von 55 Jahren verstorben. Seit 1991 moderierte der 2,01 Meter-Mann die Nachrichten im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" und war damit nicht nur der größte sondern auch der dienstälteste SAT.1-Moderator. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, Freunden und den Kollegen in Berlin.



Kaspar Pflüger, SAT.1-Geschäftsführer: "Ich bin geschockt und sehr traurig. Martin war nicht nur ein wichtiger Teil des 'SAT.1-Frühstücksfernsehens", sondern für mich auch die absolute Verkörperung sympathischer Nachrichten. Er wird uns und unseren Zuschauern sehr fehlen."



Jürgen Meschede, Chefredakteur "SAT.1-Frühstückfernsehen": "'Martin war ein ganz feiner Mensch'. Dieser Satz ist heute am häufigsten auf den SAT.1-Fluren zu hören. 27 gemeinsame Jahre. Ein Freund, ein großartiger Kollege, ein Nachrichten-Profi durch und durch. Und vor allem: Ein ganz feiner Mensch."



