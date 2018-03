Liebe Leser,

im Januar und Februar bemühte sich die Alphabet-Aktie zweimal, die runde Marke von 1.200 US-Dollar zu überwinden. Beim ersten Anlauf im späten Januar näherte sich der Kurs der Google-Mutter der runden Kursmarke zwar bis auf wenige Dollar an, überwand diese am Ende aber doch nicht. Anfang Februar fiel die Aktie daraufhin mit einer großen Kurslücke wieder deutlich bis in den Bereich von 1.000 US-Dollar zurück.

Der zweite Anlauf Mitte März war nicht so erfolgreich, denn ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...