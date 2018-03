Liebe Leser,

Evotec hat in dieser Woche die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert und Anleger und Analysten dabei größtenteils nicht enttäuscht, aber auch nicht auf ganzer Linie überzeugen können. So fiel der Umsatz mit 257,6 Mio. Euro um 57 % höher aus als im Vorjahr, während Analysten im Mittel mit einem Plus von 50,3 % gerechnet hatten. Das Unternehmen selbst ging von einem Anstieg um 40 % aus. Das EBITDA stieg auf 58 Mio. Euro und damit um 60 %. Auch hier wurden die Analystenerwartungen ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...