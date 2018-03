Jürgen Schmitt möchte, dass seine Leser und Zuschauer die Gesetzmäßigkeiten von Korrekturphasen kennenlernen, damit sie nicht nur für positive Marktlagen gewappnet sind, sondern auch lernen, mit schwierigen Phasen richtig umzugehen. So beantwortet er die Frage, warum es auch passieren kann, dass grundsätzlich gesunde und starke Unternehmen korrigieren. Wichtig ist hier der Mut zum antizyklischen Agieren an der Börse, so wie es auch der reichste lebende Investor der Welt, Warren Buffett, tut und ...

