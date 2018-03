Immer mehr Devisenreserven werden künftig in Euro gehalten. Für Staaten hat das Vorteile in mehrfacher Hinsicht.

Wenn es in der Vergangenheit um Devisenreserven von Zentralbanken ging, war der US-Dollar stets unangefochten. Reserven wurden allerorts überwiegend in der Weltleitwährung gehalten. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt blicken Zentralbanken nun jedoch über den Dollar hinaus. Die Aussichten für den Euro seien selten besser gewesen, sagen einige Strategen von der Wall Street.

Zentralbanken halten Devisenreserven auf der Aktivseite ihrer Bilanz. Devisenreserven umfassen alle Finanzaktiva in ausländischer Währung. Damit können Notenbanken im Bedarfsfall am Markt zu intervenieren - etwa, um Wechselkurse zu stabilisieren und Schwankungen auszugleichen. Wenn ein Staat beispielsweise massive Leistungsbilanzüberschüsse erzielt, kann er diese in ausländische Staatsanleihen anlegen und Reserven aufbauen.

Der Dollar macht natürlich noch den Löwenanteil an den weltweiten Devisenreserven aus - und Experten sind sich einig, dass dies so bleibt. Dennoch: Auch eine kleine Verschiebung könnte große Folgen haben. Bei Analysten und Managern der größten Zentralbanken ist die Euro-Anhäufung gefragt wie noch nie.

"Viele Länder auf der ganzen Welt wenden sich Europa zu, für eine verstärkte Partnerschaft im Handel", sagt Jens Nordvig, ehemals führender Währungsstratege der Wall Street und heute Inhaber eines Analysehauses. Er schätzt, dass in den nächsten zwei Jahren eine halbe Billion Dollar in den Euro fließen könnte.

"Wir denken, dass eine Erholung der Nachfrage nach Euro für Reserven kurz bevorsteht", sagt auch Zach Pandl von Goldmans Sachs. Er geht davon aus, dass die Zentralbanken in den nächsten ein bis drei Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...