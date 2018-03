Liebe Trader,

Seit dem Allzeithoch vom 20.06.2017 bei 129,90 Euro, verfolgt die Henkel-Aktie übergeordnet eine Abwärtstrendlinie. Diese brachte den Wert Mitte Februar 2018 auf einen Tiefpunkt bei 103,00 Euro, an welchem der Kurs eine kurzfristige Trendwende vollziehen konnte. Dabei schaffte er es, innerhalb von einem Monat an dem EMA 200 bei 113,90 Euro zu klettern. Jedoch scheiterte er dort und eine tiefe Korrekturbewegung lies den Wert erneut auf 103,00 Euro fallen. Hierbei konnte der Kursverlauf die Formation des Doppelbodens abzeichnen, welche eine häufig zu findende Umkehrformation, am Ende eines Abwärtstrends ist. Laut dem Fibonacci-Retracement ist die erste Hürde bei 23,60% überwunden und der Wert wandert weiter in Richtung 38,20%, bei der Marke von 107,15 Euro. Sollte diese ebenfalls überwunden werden, könnten sich kurzfristige Long-Positionen auszahlen!

Long-Chance:

Der Doppelboden ist eine Aussagekräftige Formation am Ende eines Abwärtstrend und sein Auftreten bringt eine höhere Wahrscheinlichkeit als sonst, auf vorerst steigende Kurse mit sich. Gelingt es dem Wertpapier, die 38,20% Marke des Fibonacci-Retracements bei 107,19 Euro zu überwinden, sind weitere Gewinne bis in den Bereich der 61,80% Fibonacci Marke bei 110,00 Euro anzunehmen. Die Strategie wäre, knapp über der 38,20% Marke kaufen und knapp über der 61,80% Marke verkaufen. Sollte die Henkel-Aktie jedoch an der 38,20% Marke scheitern, ist ein Rückfall unter 103,00 Euro annehmbar und der Wert könnte sogar Abverkäufe bis auf 95,10 Euro mit sich bringen. Vorerst heißt es abwarten und Henkel AG & Co. im Auge behalten!

----------------------------

Einstieg per Stop-Buy-Order: 107,50 Euro

Kursziel: 109,00 / 111,00 Euro

Stop: 103,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,50 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

----------------------------

Wochenchart:



Tageschart:

Henkel AG & Co.; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeit-punkt der Erstellung der Analyse 106,35 Euro; 14:42 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.