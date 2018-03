Der Skandal um eine mögliche Bilanzfälschung beim Möbelkonzern Steinhoff dauert an. Beim Wirtschaftsprüfer PwC rechnet man bis Ende des Jahres mit Ergebnissen.

Die Aufklärung des mutmaßlichen Bilanzskandals beim südafrikanisch-deutschen Möbelkonzern Steinhoff kann sich nach Angaben der Wirtschaftsprüfer bis zum Jahresende hinziehen. "Das ist komplex, das ist nicht einfach. Wir arbeiten mit einem Team von Leuten in sieben Ländern", berichtete Louis Strydom, der beim Wirtschaftsprüfer PwC die Sparte für Wirtschaftskriminalität in Afrika leitet, am Mittwoch vor einem Ausschuss ...

