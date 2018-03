Berlin (ots) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hält fest: "Der Islam gehört nicht zu Deutschland." Alexander Dobrindt, Chef der CSU im Bundestag, setzt sogar noch einen drauf: "Der Islam gehört, egal in welcher Form, nicht zu Deutschland." Bundeskanzlerin Merkel widerspricht in ihrer ersten Regierungserklärung und sagt: "Richtig ist auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist." Zugleich verweist die Kanzlerin darauf, dass die Bundesregierung die Verantwortung dafür hat, dass der Zusammenhalt in Deutschland größer und nicht kleiner wird. Spaltet die CSU mit ihren Äußerungen zum Islam Deutschland?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Filiz Polat, Sprecherin für Migration- und Integrationspolitik von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, und Volker Ullrich, Sprecher für Innen- und Rechtspolitik der CSU im Bundestag.



