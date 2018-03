Die größte griechische Fluggesellschaft ordert bei Airbus bis zu 42 neue Maschinen. Kein griechisches Unternehmen gibt mehr Geld für Investitionen aus.

Es ist nicht nur die größte Bestellung in der 19-jährigen Firmengeschichte von Aegean Airlines, sondern auch die bedeutendste private Investition in Griechenland bisher: Aegean unterzeichnete am Mittwoch in Athen mit dem europäischen Hersteller Airbus Vorverträge über die Beschaffung von bis zu 42 Kurz- und Mittelstreckenjets der A320neo-Familie.

Mit den neuen Maschinen will Griechenlands größte Airline in den nächsten Jahren ältere Flugzeuge ersetzen, die Flotte vergrößern und so ihren Wachstumskurs fortsetzen. Die Vereinbarung sieht feste Bestellungen für 20 Maschinen des Typs A320neo und zehn größere A321neo sowie Optionen für weitere zwölf Flieger vor. Das Auftragsvolumen einschließlich der Optionen beläuft sich laut Preisliste auf rund fünf Milliarden Dollar.

Über den tatsächlichen Preis haben Aegean und Airbus Stillschweigen vereinbart. Bei Bestellungen dieser Größenordnung sind deutliche Rabatte üblich. Einzelheiten zur Finanzierung teilte Aegean nicht mit. Die fest bestellten 30 Flugzeuge sollen zwischen 2020 und 2022 ausgeliefert werden. Die Optionen könnte Aegean bis 2025 ziehen.

Dem Abschluss des Vorvertrags ging eine mehr als einjährige Prüfung voraus, in deren Verlauf sich Aegean auch das Konkurrenzmuster Boeing 737MAX genau angesehen hat. "Wir haben mehr als zwölf Monate lang gründlich die Angebote beider Hersteller geprüft, bevor wir uns für Airbus entschieden haben", sagte Aegean-CEO Dimitris Gerogiannis am Mittwoch in Athen.

Den Ausschlag dürfte nicht ...

