Einmal Zinswende und zurück, heißt das Motto an den Anleihemärkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe schwankt heftig.

Investoren brauchen in diesem Jahr starke Nerven. Das gilt nicht nur für ihre Engagements in Aktien, bei denen die Schwankungen seit Januar deutlich zugenommen haben.

Auch bei Anleihen ist das Auf- und Ab der Kurse größer geworden. Anders als an den Aktienmärkten stehen die Zeichen jetzt aber wieder auf Entspannung: Das heißt: Die Anleihekurse sind wieder gestiegen, und die sich gegenläufig dazu entwickelnden Renditen fallen.

Im Fokus stehen in Europa deutsche Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren. Sie gelten als die Benchmark, also quasi als die Königsklasse unter den Anleihen, und stehen für das Niveau der Kapitalmarktzinsen, an dem sich Investoren orientieren.

Im angelsächsischen Raum heißen sie "Ten Year Bunds".

Jetzt ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erstmals seit Anfang des Jahres wieder unter die Marke von 0,5 Prozent gefallen. Im Tief lag sie am Mittwoch bei 0,48 Prozent.

Dabei treibt die "Risikoaversion" die Anleger wieder in Anleihen, meinen die Zinsstrategen der Commerzbank. In der Tat: Die Ängste vor einem Handelskrieg der USA mit China, die Verluste der Technologieaktien an der Wall Street - ausgelöst durch den jüngsten Skandal um Facebooks Weitergabe von Nutzerdaten - machen Investoren Angst und lassen sie aus den risikoreichen Aktienmärkten fliehen.

Der Dax liegt am Mittwochmittag schon rund ein Prozent im Minus und damit unter 11.900 Punkten. Allein in den vergangenen anderthalb Wochen hat er unter dem Strich über vier Prozent verloren, seit Jahresanfang sind es sogar gut acht Prozent.

An der Wall Street zeigt sich ein ähnliches Bild: Der Dow Jones Index gab seit Anfang des Monats ebenfalls rund vier Prozent nach; auf Jahressicht sind es 3,5 Prozent.

An den Bondmärkten heißt es dagegen ...

