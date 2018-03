beqom, der Anbieter einer cloudbasierten Total Compensation Management Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Capgemini, einem weltweit führenden Anbieter von Beratungs-, Technologie- und digitalen Transformationsdiensten, ausgewählt wurde, die HR-Compensation-Prozesse des Unternehmens zu verwalten. Die Total Compensation Solution von beqom wird mithilfe von Simulationen, Budget Modeling, Compensation Reviews sowie mittels Administration und dem Managen von Bonus- und LTI-Prozessen Unterstützung für die 200.000 Capgemini Mitarbeiter rund um den Globus liefern.

Capgemini benötigte eine nachhaltige und sichere cloudbasierte Einzellösung, um den vollständigen Umfang seiner Compensation Management Anforderungen abdecken zu können. Das Projekt wurde im August 2017 mit der erfolgreichen Einführung der Phase 1 in Indien eingeleitet, um die vielfältigen Compensation-Prozesse von 42.000 Mitarbeitern abdecken zu können.

Kris Bezzant, EVP, Group Compensation Benefits, bei Capgemini, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: Die Total Compensation Solution von beqom bietet die erforderliche Flexibilität und Agilität, während sie gleichzeitig den ausschlaggebenden Kriterien im Hinblick auf Compliance und Steuerung gerecht wird, wie es von Capgemini für sein vielfältiges weltweites Compensation Management benötigt wird."

Mit beqom wird Capgemini eine zentrale globale Sicht über seine Compensation-Prozesse erhalten. Durch Koordination von mehr als 200 Geschäftseinheiten in 47 Ländern wird Capgemini durch beqom in die Lage versetzt, die globalen Zusammenhänge im Bereich Compensation mithilfe einer einzigen Gesamtlösung effizient zu verwalten. Die bisher erforderliche Zeit für die Administration der aktuellen Prozesse kann somit drastisch reduziert werden. Darüber hinaus werden die zukünftigen Anforderungen an Capgeminis Compensation Management in der Art und Weise berücksichtigt, dass beqom die hierfür erforderliche Flexibilität bietet.

"Die Herausforderungen, mit denen Capgemini bei der Vereinheitlichung aller Compensation-Prozesse auf einer Einzelplattform konfrontiert wurde, ließen beqom als die perfekte Lösung erscheinen", so Stephan Pohl, COO bei beqom. "Dies ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, wie beqom große HR-Transformationen und Digitalisierungsprojekte unterstützt, wobei zudem die nahtlose Integration in jede beliebige HR-Suite und IT-Umgebung gewährleistet wird."

Über beqom

Happiness is the best driver for success (Glück ist der Schlüssel zum Erfolg).

Unsere Mission ist es, die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich zu machen. beqom bietet den Schlüssel zum Erfolg, indem es den Führungskräften seiner Kunden ermöglicht, die Mitarbeiter und Partner entsprechend zu führen, zu verbinden und zu motivieren. Die cloudbasierte

Total Compensation Plattform von beqom wird in allen Branchensektoren weltweit von mehr als 100 Großunternehmen wie beispielsweise Microsoft und Vodafone verwendet. Sie trägt allen Leistungs- und Vergütungsaspekten wie Gehaltsrunden, Bonuszahlungen, langfristigen Leistungsanreizen, Provisionen, Vergünstigungen, Sachbezügen und allen Haupttreibern im Rahmen von Employee Performance Management und Sales Performance Management Rechnung. HR- sowie Vertriebs- und Finanzorganisationen nutzen unsere Plattform, um die Leistung, Bindung zum Unternehmen, Kostenoptimierung und das Glück ihrer Mitarbeiter zu fördern. beqom um Ihre Mitarbeiter glücklich zu machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180328005604/de/

Contacts:

beqom

Tanya Jansen, Tel.: +41 58 255 0800

tanya.jansen@beqom.com