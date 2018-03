Hannover - In Australien wird über den nicht sonderlich starken Anstieg des Lohnniveaus nachgedacht, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum AUD/USD.Die Notenbank habe sich in der März-Ausgabe ihres Bulletins mit dieser Frage auseinandergesetzt. Man glaube weiterhin an die Phillips-Kurve. Das lediglich moderate Anziehen der Löhne sei die Folge struktureller Faktoren. Grundsätzlich würden die Fakten nach Auffassung der Notenbank dafür sprechen, dass die sukzessive zu beobachtende Verknappung des Produktionsfaktors Arbeit in Australien für höhere Löhne und einen gewissen Anstieg der Inflation sorgen dürfte. (28.03.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...