Unternehmen: Valneva SE

ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: BUY

seit: 28.03.2018

Kursziel: 6,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN:

FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00.

Zusammenfassung:

Am 22. März veröffentlichte Valneva die Ergebnisse für das GJ/17 und hielt

eine Telefonkonferenz ab. Die Umsatzzahlen (15. Februar) lagen über unseren

Prognosen, aber die operative Leistung lag leicht unter unseren

Erwartungen. Der Rohertrag und das EBITDA lagen mit EUR63,8 Mio. (GJ/16:

EUR54,8 Mio.) und EUR10,8 Mio. (GJ/16: EUR2,8 Mio.) unter unseren Schätzungen von

EUR64,8 Mio. bzw. EUR11,5 Mio. Aufgrund eines einmaligen Steuervorteils in Höhe

von EUR1,1 Mio. (FBe: EUR-1,0 Mio.; GJ/16: EUR-0,4 Mio.) lag das Nettoergebnis

für das Geschäftsjahr 2017 mit EUR-11,5 Mio. jedoch besser als unsere

Schätzung von EUR-12,3 Mio. Der Produktumsatz-Ausblick des Unternehmens für

2018E entsprach mit einem Wachstum von >10% unseren Erwartungen. Valneva

stellte auch höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in Höhe von

EUR30-35 Mio. (Vorjahre EUR23-25 Mio.) in Aussicht. Diese Erhöhung ist darauf

zurückzuführen, dass sich im Laufe des Jahres 2018 drei Programme in der

klinischen Entwicklung befinden werden. Wir haben unsere Schätzungen

entsprechend angepasst. Darüber hinaus analysiert das Unternehmen Optionen

zur Optimierung seines Schuldenportfolios. Dazu gehört, dass teure Schulden

zunehmend in kostengünstigere Kreditlinien umgeschichtet werden. In

Anbetracht der ersten eingeleiteten Schritte haben wir unseren

Fremdkapitalkostensatz um 50 Basispunkte reduziert, was zu einem

niedrigeren WACC von 9,8% (zuvor 10,0%) führt. Unser angepasstes

Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR6,00.

Wir belassen unsere Kaufempfehlung unverändert.

First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE

(ISIN: FR0004056851). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and maintained his EUR 6.00 price target.

Abstract:

On 22 March, Valneva published FY/17 results and held a conference call.

Sales figures (reported 15 February) were above our forecasts, but

operating performance fell slightly short of our expectation. Gross profit

and EBITDA at EUR63.8m (FY/16: EUR54.8m) and EUR10.8m (FY/16: EUR2.8m) respectively

were below our estimates of EUR64.8m and EUR11.5m. However, due to a one off

tax benefit of EUR1.1m (FBe: EUR-1.0; FY/16: EUR-0.4m), the FY/17 net result came

in at EUR-11.5m - better than our estimate of EUR-12.3m. The company's 2018E

product sales outlook of >10% growth was in line with our expectation.

Valneva also guided towards higher R&D expenses of EUR30-35m (up from the

previous year's level of EUR23-25m), which reflects the fact that three

programmes will be in clinical development during 2018. We have fine-tuned

our estimates accordingly. Further, the company is analysing options for

optimising its debt portfolio. This includes progressively switching

expensive debt into lower cost facilities. In view of the first steps taken

so far, we have reduced our cost of debt estimate by 50 basis points,

leading to a lower WACC of 9.8% (previously 10.0%). Our adjusted

sum-of-the-parts valuation model still yields a EUR6.00 price target. We

reiterate our Buy recommendation.

