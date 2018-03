Der AUD/USD hält an seinen leichten Erholung gewinnen fest, während er nach dem US BIP weiterhin unter 0,7700 gehandelt wird. Das Paar blieb im Bereich der 0,7685-90, nach dem das US Q4 BIP für das letzte Quartal auf 2,9% nach oben revidiert wurde. Die USD Bullen ließen sich von den guten BIP Wachstum nicht beeindrucken und so baute der US-Dollar-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...