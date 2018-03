Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Autobauers General Motors (GM) von 34 auf 31 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Pläne der Google-Schwesterfirma Waymo, Elektroautos von Jaguar zu Robotaxis umbauen, ließen ein hartes Wettbewerbsumfeld in diesem Bereich erwarten, schrieb Analyst David Tamberrino in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn der Forschungs- und Entwicklungs- folge nun die Umsetzungs- und Kommerzialisierungsphase./gl/la

Datum der Analyse: 28.03.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US37045V1008

AXC0251 2018-03-28/15:28