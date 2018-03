=== *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis, München 07:00 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 DE/Rhön-Klinikum AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Bad Neustadt/Saale 07:30 DE/Tele Columbus AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, Jahresergebnis, Frankfurt 07:30 AT/S&T AG, ausführliches Jahresergebnis, Linz 07:45 DE/RIB Software SE, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis, Koblenz *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -17.500 gg Vm zuvor: -22.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,3% zuvor: 5,4% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 DE/Baywa AG, BI-PK, München *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:30 GB/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj 2. Veröff.: +0,4% gg Vq/+1,4% gg Vj 3. Quartal: +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 229.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 61,5 zuvor: 61,9 *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan März (2. Umfrage) PROGNOSE: 102,0 1. Umfrage: 102,0 zuvor: 99,7 19:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim "New York Association of Business Economics Luncheon" *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März - Verkürzter Handel am US-Anleihemarkt (bis 20:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 09:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.