Die in Kraftfahrzeugen vorhandenen Bordnetzwerke kombinieren mehrerer verschiedener Datennetzwerkprotokolle, von denen einige seit Jahrzehnten im Einsatz sind. So findet das Controller Area Network (CAN) seinen Einsatz beispielsweise im Antriebsstrang, wogegen das Local Interconnect Network (LIN) hauptsächlich für zeitunkritische Komfortfunktionen wie Klimatisierung, Umgebungsbeleuchtung und Sitzverstellung sorgt. Im Bereich Infotainment entfaltet das Bussystem MOST (Media Oriented System Transport) seine Stärken, bei zeitkritischen Funktionen wie ABS-System, elektronisch unterstützte Lenkung (EPS) und Fahrzeugstabilitätsfunktionen kommt Flexray zum Einsatz.

Datenraten steigen signifikant an

Aufgrund der verschiedenen Protokolle sind Gateways erforderlich, welche die Daten innerhalb der Infrastruktur verteilen. Die damit verbundene Komplexität ist für Fahrzeughersteller aufwendig und teuer. Das beeinträchtigt auch die Kraftstoffeffizienz, denn die für jedes Netzwerk benötigten Leitungen erhöhen das Fahrzeuggewicht. Immerhin ist die Verkabelung nach dem Motor und dem Chassis das dritt schwerste Element eines Fahrzeugs und ebenso das dritt teuerste. Ferner ...

