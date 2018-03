Der weltweit größte Gasproduzent PAO Gazprom konnte heute einen Erfolg feiern. Die Nord Stream 2 Pipeline wurde von Deutscher Seite her genehmigt. Doch nicht nur hier ist der Konzern aktiv. Wie schon im Artikel zur Seidenstraße aufgezeigt erschließt sich der Konzern weitere Verdienstmöglichkeiten im Windschatten der One Belt One Road Inititative. Vielleicht entsteht hieraus ein positiver Impuls für ...

