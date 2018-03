DGAP-DD: Deutsche EuroShop AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 28.03.2018 / 15:39 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung Rechtsform: G.m.b.H. & Co. 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Otto Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Deutsche EuroShop AG b) LEI 529900Y9QTEFHFEKQ736 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0007480204 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 29,0800 EUR 4391,08 EUR 29,1000 EUR 24822,30 EUR 29,1200 EUR 233309,44 EUR 29,1200 EUR 28654,08 EUR 29,1000 EUR 10999,80 EUR 29,1000 EUR 8526,30 EUR 29,1000 EUR 8555,40 EUR 29,1000 EUR 9573,90 EUR 29,1000 EUR 9573,90 EUR 29,1000 EUR 9573,90 EUR 29,1000 EUR 4190,40 EUR 29,1000 EUR 1396,80 EUR 29,1000 EUR 26131,80 EUR 29,1400 EUR 1223,88 EUR 29,1600 EUR 15396,48 EUR 29,1800 EUR 24219,40 EUR 29,2000 EUR 200633,20 EUR 29,2000 EUR 7913,20 EUR 29,2000 EUR 4555,20 EUR 29,2000 EUR 3474,80 EUR 29,2000 EUR 1664,40 EUR 29,1800 EUR 4552,08 EUR 29,1800 EUR 4639,62 EUR 29,1600 EUR 4490,64 EUR 29,2000 EUR 2949,20 EUR 29,2000 EUR 1109,60 EUR 29,2000 EUR 3241,20 EUR 29,2000 EUR 1284,80 EUR 29,2000 EUR 4438,40 EUR 29,1800 EUR 4406,18 EUR 29,2000 EUR 9431,60 EUR 29,2000 EUR 1284,80 EUR 29,2000 EUR 7971,60 EUR 29,2000 EUR 10512,00 EUR 29,2000 EUR 6219,60 EUR 29,2000 EUR 15096,40 EUR 29,1800 EUR 5544,20 EUR 29,1400 EUR 14570,00 EUR 29,1400 EUR 4050,46 EUR 29,1000 EUR 5296,20 EUR 29,1200 EUR 4018,56 EUR 29,1000 EUR 2910,00 EUR 29,1000 EUR 2910,00 EUR 29,1000 EUR 3870,30 EUR 29,1800 EUR 4639,62 EUR 29,1800 EUR 4756,34 EUR 29,1600 EUR 4578,12 EUR 29,1400 EUR 1864,96 EUR 29,1400 EUR 3496,80 EUR 29,1400 EUR 10169,86 EUR 29,1400 EUR 2535,18 EUR 29,1400 EUR 6673,06 EUR 29,1400 EUR 2535,18 EUR 29,1400 EUR 4371,00 EUR 29,1400 EUR 8858,56 EUR 29,1400 EUR 10169,86 EUR 29,1600 EUR 13471,92 EUR 29,1600 EUR 2916,00 EUR 29,1600 EUR 1807,92 EUR 29,1600 EUR 3965,76 EUR 29,1400 EUR 3525,94 EUR 29,1400 EUR 4079,60 EUR 29,1400 EUR 466,24 EUR 29,1400 EUR 3613,36 EUR 29,1600 EUR 4286,52 EUR 29,1600 EUR 3703,32 EUR 29,1400 EUR 2768,30 EUR 29,1400 EUR 1223,88 EUR 29,1200 EUR 3960,32 EUR 29,1000 EUR 1455,00 EUR 29,1400 EUR 21680,16 EUR 29,1400 EUR 5420,04 EUR 29,1400 EUR 5420,04 EUR 29,1400 EUR 5420,04 EUR 29,1400 EUR 5420,04 EUR 29,1400 EUR 1806,68 EUR 29,1600 EUR 4607,28 EUR 29,1400 EUR 1573,56 EUR 29,1800 EUR 4843,88 EUR 29,1600 EUR 2012,04 EUR 29,1600 EUR 2828,52 EUR 29,1600 EUR 670,68 EUR 29,1600 EUR 3615,84 EUR 29,1400 EUR 7459,84 EUR 29,1400 EUR 4079,60 EUR 29,1400 EUR 5915,42 EUR 29,1400 EUR 3933,90 EUR 29,1200 EUR 4018,56 EUR 29,1000 EUR 2677,20 EUR 29,1000 EUR 9341,10 EUR 29,1000 EUR 2531,70 EUR 29,1000 EUR 3724,80 EUR 29,1000 EUR 814,80 EUR 29,1000 EUR 5354,40 EUR 29,1000 EUR 12338,40 EUR 29,1000 EUR 2211,60 EUR 29,1000 EUR 14550,00 EUR 29,1200 EUR 4135,04 EUR 29,1000 EUR 523,80 EUR 29,1000 EUR 4044,90 EUR 29,1200 EUR 4921,28 EUR 29,1000 EUR 14026,20 EUR 29,1000 EUR 4190,40 EUR 29,1000 EUR 3899,40 EUR 29,1000 EUR 9835,80 EUR 29,1200 EUR 4775,68 EUR 29,1000 EUR 4714,20 EUR 29,1000 EUR 4772,40 EUR 29,1000 EUR 4277,70 EUR 29,1000 EUR 902,10 EUR 29,1000 EUR 378,30 EUR 29,1000 EUR 931,20 EUR 29,1000 EUR 2386,20 EUR 29,1200 EUR 4455,36 EUR 29,1400 EUR 14570,00 EUR 29,1600 EUR 4928,04 EUR 29,1600 EUR 4024,08 EUR 29,1400 EUR 4429,28 EUR 29,1200 EUR 14560,00 EUR 29,1200 EUR 5037,76 EUR 29,1000 EUR 9341,10 EUR 29,1000 EUR 5208,90 EUR 29,1000 EUR 6256,50 EUR 29,1200 EUR 1426,88 EUR 29,1200 EUR 1543,36 EUR 29,1200 EUR 1426,88 EUR 29,1200 EUR 4280,64 EUR 29,0800 EUR 8520,44 EUR 29,0800 EUR 4856,36 EUR 29,1000 EUR 5732,70 EUR 29,0800 EUR 1163,20 EUR 29,0800 EUR 930,56 EUR 29,0800 EUR 756,08 EUR 29,0800 EUR 4507,40 EUR 29,1000 EUR 2444,40 EUR 29,1000 EUR 12105,60 EUR 29,1000 EUR 4888,80 EUR 29,0600 EUR 8456,46 EUR 29,0600 EUR 668,38 EUR 29,0600 EUR 726,50 EUR 29,0600 EUR 4678,66 EUR 29,0600 EUR 6770,98 EUR 29,0600 EUR 6015,42 EUR 29,0400 EUR 5808,00 EUR 29,0400 EUR 4181,76 EUR 29,0200 EUR 14510,00 EUR 29,0200 EUR 4672,22 EUR 29,0400 EUR 4356,00 EUR 29,0600 EUR 3719,68 EUR 29,0600 EUR 1046,16 EUR 29,0800 EUR 6891,96 EUR 29,0800 EUR 7648,04 EUR 29,0800 EUR 14540,00 EUR 29,0800 EUR 4594,64 EUR 29,0800 EUR 4507,40 EUR 29,0800 EUR 3896,72 EUR 29,0800 EUR 523,44 EUR 29,0800 EUR 29,08 EUR 29,0800 EUR 6135,88 EUR 29,0800 EUR 3867,64 EUR 29,1000 EUR 4830,60 EUR 29,1200 EUR 3989,44 EUR 29,1400 EUR 19873,48 EUR 29,1400 EUR 9266,52 EUR 29,1400 EUR 6206,82 EUR 29,1400 EUR 4341,86 EUR 29,1200 EUR 4688,32 EUR 29,1400 EUR 4371,00 EUR 29,1400 EUR 6410,80 EUR 29,1400 EUR 3788,20 EUR 29,1600 EUR 4840,56 EUR 29,1600 EUR 4024,08 EUR 29,1400 EUR 1486,14 EUR 29,1400 EUR 10228,14 EUR 29,1400 EUR 2855,72 EUR 29,1400 EUR 4283,58 EUR 29,1400 EUR 4720,68 EUR 29,1400 EUR 4866,38 EUR 29,1200 EUR 1543,36 EUR 29,1200 EUR 3610,88 EUR 29,1200 EUR 2154,88 EUR 29,1200 EUR 3960,32 EUR 29,1200 EUR 1951,04 EUR 29,1400 EUR 14570,00 EUR 29,1200 EUR 7250,88 EUR 29,1200 EUR 960,96 EUR 29,1200 EUR 4513,60 EUR 29,1000 EUR 11989,20 EUR 29,1000 EUR 1134,90 EUR 29,1000 EUR 1425,90 EUR 29,1000 EUR 6314,70 EUR 29,1200 EUR 4717,44 EUR 29,0800 EUR 4536,48 EUR 29,0800 EUR 10905,00 EUR 29,1000 EUR 2619,00 EUR 29,1000 EUR 11931,00 EUR 29,1000 EUR 4452,30 EUR 29,1000 EUR 2211,60 EUR 29,1000 EUR 12338,40 EUR 29,1200 EUR 4804,80 EUR 29,1000 EUR 4074,00 EUR 29,1000 EUR 1018,50 EUR 29,1000 EUR 4859,70 EUR 29,1400 EUR 4545,84 EUR 29,1200 EUR 5066,88 EUR 29,1400 EUR 4720,68 EUR 29,1200 EUR 4338,88 EUR 29,1400 EUR 4633,26 EUR 29,1400 EUR 3904,76 EUR 29,1200 EUR 3727,36 EUR 29,1200 EUR 1048,32 EUR 29,1200 EUR 16016,00 EUR 29,1200 EUR 4397,12 EUR 29,1400 EUR 5798,86 EUR 29,1200 EUR 6348,16 EUR 29,1200 EUR 9667,84 EUR 29,1200 EUR 1485,12 EUR 29,1200 EUR 14530,88 EUR 29,1200 EUR 14560,00 EUR 29,1200 EUR 10192,00 EUR 29,1200 EUR 1193,92 EUR 29,1200 EUR 2387,84 EUR 29,1200 EUR 7512,96 EUR 29,1200 EUR 3465,28 EUR 29,1200 EUR 13366,08 EUR 29,1200 EUR 2912,00 EUR 29,1200 EUR 8532,16 EUR 29,1200 EUR 4309,76 EUR 29,1200 EUR 14560,00 EUR 29,1200 EUR 12376,00 EUR 29,1200 EUR 2184,00 EUR 29,1200 EUR 14909,44 EUR 29,1200 EUR 58,24 EUR 29,1200 EUR 5532,80 EUR 29,2000 EUR 112478,40 EUR 29,2000 EUR 73000,00 EUR 29,2000 EUR 73000,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 29,14 EUR 2039779,00 EUR e) Datum des Geschäfts 2018-03-26; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 28.03.2018 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche EuroShop AG Heegbarg 36 22391 Hamburg Deutschland Internet: www.deutsche-euroshop.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 41645 28.03.2018

ISIN DE0007480204 DE000A1R0W05

AXC0259 2018-03-28/15:39