Hannover - Die SNB sieht den Franken bei Kursen von nahe 1,17 CHF je EUR weiterhin als "hoch bewertet" an und wird im Bedarfsfall mit Devisenmarktinterventionen tätig werden, so die Analysten der Nord LB im Kommentar zum EUR/CHF (ISIN EU0009654078/ WKN 965407).Für die Geldpolitik bleibe der Inflationsausblick entscheidend. Die Analysten sähen einen nur dezent stärkeren Preisauftrieb, so dass die SNB im Schlepptau der EZB vorerst keine Leitzinsanpassungen vornehmen werde. Der Franken werde sich zum Euro in einem Band zwischen 1,16 und 1,19 CHF seitwärts bewegen. (28.03.2018/alc/a/a)

