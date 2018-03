Mainz (ots) - Samstag, 31. März 2018, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Demenz mit 37 Moderation: Sandra Olbrich



Kann mir nicht passieren. Demenz - das bekommt man doch erst im Alter, denken viele. Aber das stimmt nicht. Es gibt Formen dieser Krankheit, die jüngere Menschen treffen. Bei Florian Hennig fängt es mit 37 an. Er ist Vater von zwei Kindern, steht mitten im Job. Plötzlich wird er unzuverlässig, wirkt desorientiert und abwesend. Es vergehen Monate voller Ungewissheit und Fehldiagnosen. Schließlich die Diagnose: Frontotemporale Demenz. Für die Angehörigen beginnt ein schmerzhafter Weg. Sie müssen Florian loslassen, so wie sie ihn bisher kannten. Der erfolgreiche Mann von einst braucht mittlerweile Betreuung auf Schritt und Tritt.







Samstag, 31. März 2018, 15.20 Uhr



Kerners Köche



Zu Gast in der Sendung sind Alfons Schuhbeck, Johann Lafer, Brian Bojsen und Cornelia Poletto







Samstag, 31. März 2018, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Andreas Klinner



Nasskalte Ostern - Wo bleibt der Frühling? Streit um Kurtaxe - Werden Urlauber abgezockt? Straftat Schwarzfahren - Länder fordern Entkriminalisierung Hammer der Woche - Telekom spart bei Glasfaser







Samstag, 31. März 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast: Simon Rolfes, ZDF-Fußball-Experte



Fußball-Bundesliga, 28. Spieltag Bayern München - Borussia Dortmund



Hertha BSC - VfL Wolfsburg Hoffenheim - 1. FC Köln FC Schalke - SC Freiburg Bayer Leverkusen - FC Augsburg Hannover 96 - RB Leipzig VfB Stuttgart - Hamburger SV



Fußball: Zweite Liga, 28. Spieltag Dynamo Dresden - 1. FC Nürnberg 1. FC Heidenheim - FC Ingolstadt MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern







Sonntag, 1. April 2018, 9.03 Uhr



sonntags Ach, du liebes Ei Moderation: Andrea Ballschuh



Das Ei als eine der genialsten Erfindungen der Natur ist das zentrale Symbol von Ostern. Es verkörpert Leben und Hoffnung auf Auferstehung nach dem Tod. Zudem sind Eier Handelsware, Lebensmittel und aufgrund der hohen Nachfrage auch Massenprodukte. Die Sendung fragt nach Osterbräuchen und der Biologie des Werdens. Sie zeigt, wie Hennen unter artgerechten Bedingungen Eier legen und Küken besser aufwachsen können.







Sonntag, 1. April 2018, 17.10 Uhr



ZDF SPORTreportage Moderation: Rudi Cerne



Fußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 28. Bundesliga-Spieltages Fußball-Story - Aktuelle Reportage Basketball: Bundesliga - Alba Berlin - Würzburg Radsport: Flandern-Rundfahrt - Zusammenfassung



