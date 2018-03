Die asknet AG (ISIN: DE000A2E3707), Teil des in der Schweiz gelisteten, internationalen Technologie- und Medienunternehmens The Native SA (www.thenative.ch), wird seit März 2018 durch den erfahrenen IBM-Experten Jens Weckbach als Head of Internaional Business Development Academics unterstützt. Herr Weckbach wird für zunächst 18 Monate im Rahmen des IBM-Programms "Champions for Growth" bei asknet beschäftigt sein. In den letzten zehn Jahren war Jens Weckbach bei IBM in unterschiedlichen Sales- und Management-Positionen tätig. Zuletzt verantwortete er die Betreuung der Analytics- und Cloud-Vertriebspartner (Systemintegratoren) in der DACH-Region, zu denen auch asknet gehört. In den kommenden eineinhalb Jahren wird er bei asknet für das globale Business Development ...

