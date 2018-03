FRANKFURT (Dow Jones)--Frankfurt wird laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters weniger stark als bisher gedacht vom EU-Austritt Großbritanniens profitieren. Wie die Agentur unter Berufung auf eine Umfrage unter 119 Finanzinstituten berichtet, dürften im Zuge des Brexit bis März 2019 nur 5.000 Stellen in London verloren gehen. Bei der vorherigen Umfrage vor sechs Monaten waren noch doppelte so viele Umzüge erwartet worden. Frankfurt alleine hatte sich ausgerechnet, 5.000 Stellen gewinnen zu können und damit Hauptprofiteur des Brexit zu werden.

Laut der aktuellen Umfrage hat nun aber Paris die Nase vorn. In der französischen Hauptstadt sollen demnach 2.280 Arbeitsplätze entstehen, in Frankfurt 1.420, in Dublin 612 und in Luxemburg 407. Reuters berichtet, in den vergangenen Monaten hätten einige Institute ihre Pläne zurückgeschraubt, nachdem sie genauer analysiert hätten, welche Jobs umziehen müssten, wenn Großbritannien den Zugang zum EU-Binnenmarkt verliere. Langfristig könnten die Verluste für London dennoch deutlich größer werden als die zunächst erwarteten 5.000 Jobs.

Darunter ist offenbar auch die Deutsche Bank. Der Spiegel berichtet unter Berufung auf die Nachrichtenagentur, ursprünglich habe die Bank geschätzt, dass rund 4.000 ihrer Mitarbeiter London verlassen würden. Inzwischen gebe das Geldhaus ihre Zahl mit nur noch 200 an. Bei UBS ist die Zahl demnach von 1.500 Stellen auf ebenfalls 200 gesunken und bei Goldmann Sachs von 1.000 auf 500.

Der größte Teil der Antworten auf die Umfrage war laut Reuters nach der Grundsatzeinigung auf eine Brexit-Übergangsfrist bis Ende 2020 eingegangen.

