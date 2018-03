Die Tech-Firma Palantir soll in den Datenskandal um Cambridge Analytica verwickelt sein. Doch das Start-up streitet eine Zusammenarbeit ab.

In einem Nebenstrang des Facebook-Datenskandals hat das geheimniskrämerische US-Start-up Palantir eine Zusammenarbeit mit der umstrittenen Cambridge Analytica dementiert. Allerdings habe ein Mitarbeiter auf eigene Faust Kontakte zu Cambridge Analytica gehabt, erklärte Palantir dem Finanzdienst Bloomberg am Mittwoch. "Wir untersuchen das und werden angemessene Maßnahmen ergreifen", kündigte eine Sprecherin an.

Eine Verstrickung von Palantir hätte dem Skandal noch etwas an Brisanz hinzugefügt: Großaktionär der Firma ist Milliardär Peter Thiel, ein einsamer Unterstützer ...

