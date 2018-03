BERLIN (Dow Jones)--Der aktualisierte Bundeshaushalt für dieses Jahr soll am 2. Mai im Kabinett beraten und verabschiedet werden. Die Befassung im Bundesrat sei für den 6. Juli geplant, erklärte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Mittwoch in Berlin weiter.

Die Unions-Fraktion will im aktualisierten Haushalt unter anderem das neue Baukindergeld in Höhe von 1.200 Euro verankern. Es soll pro Kind und für zehn Jahre gezahlt werden. Auch beim Thema Pflege soll es "eine klare Botschaft" geben, wie Unions-Fraktionschef Volker Kauder bereits ankündigte.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2018 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.