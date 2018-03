Bad Marienberg - Vorstand und Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) beabsichtigen, der am 10. Juli 2018 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung - abweichend von der bestehenden Dividendenpolitik - für das Geschäftsjahr 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,57 pro Aktie vorzuschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

