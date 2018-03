Köln (ots) - 28. März 2018. Jörg Kiel, 41, übernimmt ab sofort die Position als Abteilungsleiter Data Business beim Medienvermarkter IP Deutschland. In seiner Funktion wird er federführend die Entwicklung des Bereichs Data innerhalb der IP übernehmen und alle datengetriebenen Vermarktungsaktivitäten steuern. Zu seinem Verantwortungsbereich gehört neben dem Aufbau einer technischen Infrastruktur ebenso die Betreuung und Bewertung von Datenpartnerschaften. Das Data Business Team bei IP Deutschland arbeitet eng mit den Units der Mediengruppe RTL zusammen, um die großen Datenmengen nutzbar zu machen und dabei in Sachen Datenqualität die besten Technologien und Quellen zu bieten. Jörg Kiel berichtet direkt an Geschäftsleiter Paul Mudter.



Paul Mudter, Geschäftsleiter bei IP Deutschland: "Mit Blick auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung wird dieses Jahr für unsere datengetriebene Onlinewelt eine echte Herausforderung. Unsere Datenexpertise zu bündeln und ein zentrales Datenmanagement zu schaffen war daher ein logischer Schritt. Jörg Kiel ist hierfür genau der Richtige. Datenstrategien sind immer eng mit dem Thema AdTech verwoben und Jörg Kiel bringt für beides die Expertise und weitreichende Erfahrungen mit. Er wird die Umsetzung und den Ausbau unserer Datenvermarktung sowohl in strategischer als auch operativer Hinsicht vorantreiben. Von daher freuen wir uns sehr, ihn bei uns an Bord zu haben."



Jörg Kiel kommt vom Dentsu Aegis Network in Hamburg, wo er zuletzt als Director Data Strategy unter anderem für die Entwicklung der Dentsu Aegis Datenstrategie sowie den Aufbau einer Data Science und Analyse Kompetenz im Big Data Bereich verantwortlich war.



Seine Laufbahn in der Mediabranche startete Jörg Kiel 2006 beim AdTech Start-up Adnologies. In verschiedenen Positionen gestaltete er maßgeblich den Ausbau des Adnologies AdServers zu einer programmatischen Full-Stack Lösung. Das gewonnene Know-how baute er durch seinen Wechsel zur Otto GmbH 2014 weiter aus, wo er bis 2015 unter anderem die Entwicklung des zentralen Big Data Cluster "Brain" begleitete. 2015 wechselte Jörg Kiel zum Dentsu Aegis Network in Hamburg.



OTS: IP Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7153 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7153.rss2



Pressekontakt: Zarifa Schmitt IP Deutschland GmbH Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Unternehmenskommunikation Telefon: +49 221 456-74201 zarifa.schmitt@mediengruppe-rtl.de