Laut einer Umfrage verwenden mehr als ein Fünftel der US-Studenten ihre Studentendarlehen für Krypto-Investitionen ESMA verschärft Haltung gegenüber digitalen Währungsderivatkontrakten Russland führt Gesetzentwurf zum Rechtsschutz von Krypto-Besitzern ein

Zusammenfassung:Die großen Kryptowährungen sind in den letzten Stunden weiter gesunken, die Kursrückgänge hielten sich jedoch in Grenzen. Technisch gesehen scheint der Bitcoin an einem interessanten Punkt zu sein, der für die Bullen einen erneuten Kaufanreiz schaffen könnte. Bevor wir uns aber mit den Charts befassen, sollte eine besonders interessante Umfrage erwähnt werden, die vom Student Loan Report zwischen dem 16. und 20. März durchgeführt wurde. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bis zu 21,2% der derzeitigen Studenten ihre Studentendarlehen verwenden, um in Kryptowährungen zu investieren. Die befragten Studenten versuchten die Preisvolatilität im Bitcoin oder Ethereum auszunutzen, um ihre Schulden schneller zurückzahlen zu ...

