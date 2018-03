Am Dienstag gab es ein kleines Blutbad beim amerikanischen Technik-Sektor. Auch für den Leitindex ging es nach unten. Der Dow Jones ging mit Verlusten von etwa 1,5 Prozent aus dem Handel. Heute deutet sich aber bereits eine Erholung des Technischen-Sektors und des Dow Jones an. Erfahren Sie hier mehr von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.